2825 سيارة استقبلها اليوم ميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة البنمية SOO SHIN التى يبلغ طولها 176 مترًا، والغاطس 8.1 متر؛ وذلك لتفريغ 2825 سيارة بالميناء. جدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر التاسعة من نوعها التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، ليصبح إجمالي ما تم تفريغه 14263 سيارة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، أن مواني المنطقة الشمالية التابعة لها شهدت اليوم نشاطًا ملحوظًا في حركة سفن البضائع العامة،

فقد واصل ميناء العريش البحرى تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية، حيث استقبل الميناء السفينة BATAYSK التى ترفع علم روسيا، ويبلغ طولها 129 مترًا، والغاطس 3.9 متر؛ وذلك لشحن 4100 طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وأضاف البيان أن هذه السفينة تعتبر الثلاثين التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، والثانية عشرة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية.

وكان الميناء قد انتهى، أمس، من شحن السفينة LADY SUHA المتجهة إلى لبنان بحمولة 4500 طن ملح، حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحرى لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

كما استقبل الميناء السفينة التركية MT BANDIRMA التى قامت بشحن 8 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، حيث يعتبر ميناء غرب بورسعيد من أهم المواني التى تقوم بتصدير الصودا الكاوية إلى الخارج.

وقد سجلت الحركة الملاحية بمواني بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وسفينتيْ بضائع عامة، وخروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة.