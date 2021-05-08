2800 جنيه ارتفاعا فى سعر الذرة الصفراء

شهدت أسعار الذرة الصفراء زيادة ملحوظة خلال الشهور الأربعة الماضية بقيمة 2800 جنيه – بنسبة تقترب من %95 – حيث ارتفع الطن من 3000 جنيه بداية يناير الماضى إلى 5800 جنيه مطلع مايو الجارى لدى التجار، ومن المتوقع حدوث زيادة جديدة خلال الشهر الحالى.

وكشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار خامات الأعلاف خاصة الذرة الصفراء لن تنخفض كما حدث فى السنوات الماضية، لاسيما أن الأسعار العالمية للذرة تضاعفت خلال الشهور الماضية وسوف تواصل ارتفاعها لمدة عام على الأقل.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن السبب الرئيسى وراء الارتفاعات المستمرة لأسعارالذرة الصفراء هو الصين نتيجة لشرائها كل مخزونات العالم من الحبوب للتوسع فى إنتاج اللحوم لأنها دولة غنية وتشجع المواطنين على المزيد من استهلاك اللحوم وتشجعهم على الإنفاق لزيادة الرفاهية للشعب الصينى مما دفعهم لشراء كل مخزونات الحبوب فى العالم مما انعكس على زيادة أسعار استيراد الذرة وفول الصويا من الأسواق الدولية.

وقالت وكالة بلومبرج إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها الأسبوع الماضى، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنيتن وفرنسا.

وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر الجفاف للعام المقبل،حيث يؤدى ارتفاع أسعار المحاصيل فى الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير بمن فيها أسعار اللحوم والدواجن التى تعتمد بشكل أساسى على فول الصويا فى العلف.

وشهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بقيمة 1000 جنيه عن الأسبوع الماضى ليصل سعر الطن حاليا إلى 9000 جنيه.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ «المال» إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا يرجع إلى الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن وبالتالى سعر البيع النهائى.

وتستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.