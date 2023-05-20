280.6 مليون جنيه مشتريات محلية وعربية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

هيمن المستثمرون العرب والمحليون على 92.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بصافي مشتريات 280.6 مليون جنيه.

واقتنص المستثمرون المحليون 86.6% من التعاملات، بصافي مشتريات 110.8 مليون جنيه، والعرب 5.9% من التعاملات، بصافي شراء 169.8 مليون جنيه، وفي المقابل باع المستثمرون الأجانب بما قيمته 280.6 مليون جنيه، بنسبة 7.5% من التعاملات.

يشار إلى أن تعاملات البورصة المصرية شهدت أيضا منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، هيمنة محلية على التعاملات بنسبة 83.3% بصافي مشتريات 4.468 مليار جنيه، والعرب بنسبة 8.3%، بصافي مشتريات 2.365 مليار جنيه، فيما كان نصيب الأجانب 8.4% من التعاملات بصافي مبيعات 6.833 مليار جنيه.

وسجل إجمالي التداولات الأسبوع الماضي 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.04% مغلقا عند 16745 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، مغلقا عند 2962 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.11% مغلقا عند مستوى 4497 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 36 مليار جنيه من قيمته، بما يعادل 3.2%، ليستقر عند 1.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.128 تريليون جنيه بنهاية التعاملات السابقة.