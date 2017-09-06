280 مليون دولار استثمارات هندية جديدة فى بورسعيد

❐ %60 من الصادرات المصرية إلى نيودلهى منتجات بترولية وفوسفات صخرى ❐ «كلاسيك فاشون 1» تبدأ بضخ 60 مليون دولار نادية صابر أكد الدكتور «فينود باهيد» الممثل التجارى بالسفارة الهندية فى مصر، أن شركة تى سى أى للكيماويات ببورسعيد تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 280 مليون دولار

❐ %60 من الصادرات المصرية إلى نيودلهى منتجات بترولية وفوسفات صخرى

❐ «كلاسيك فاشون 1» تبدأ بضخ 60 مليون دولار

نادية صابر

أكد الدكتور «فينود باهيد» الممثل التجارى بالسفارة الهندية فى مصر، أن شركة تى سى أى للكيماويات ببورسعيد تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 280 مليون دولار مع أوائل العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين أعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية وممثل السفارة الهندية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى المحافظة والوقوف على الفرصة الاستثمارية بين الجانبين.

وقال باهيد إن شركة تى سى إى للكيماويات، تعد أكبر شركة لإنتاج الصودا الكاوية فى شمال إفريقيا، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تكلفت استثمارات بلغت 1.2 مليار دولار لإنتاج الصودا الكاوية والبولى فينيل كلورايد فى مصر.

وأوضح أنه بعد اكتمال المرحلة الثانية خلال العام المقبل، سيصل إجمالى استثمارات المشروع فى بورسعيد إلى 1.5 مليار دولار، مما ستتضاعف القدرة الإنتاجية للمصنع بإنتاج 400 ألف طن سنويا.

وأضاف باهيد أن المصنع يضم 657 مصريا ويوفر 1500 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ عائدات الشركة السنوية نحو 150 مليون دولار، بجانب بيع منتجاتها فى السوق المحلية، ويتم تصدير مادة الصودا الكاوية إلى جنوب أوروبا وأسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المسؤول الهندى إن هناك استثمارات هندية قادمة إلى مصر مع بداية عام 2018، أبرزها استثمارات جديدة لشركة “كلاسيك فاشون 1” والمتواجدة حاليا فى دولة الأردن، مشيرا إلى أنها ستضخ استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، ومن المقرر أن يقام المشروع على 3 مراحل، على تبدأ المرحلة الأولى العام المقبل، شميرا إلى أنه جار دراسة إقامة مصنع آخر لإنتاج الصودا الكاوية فى الإسكندرية.

يذكر أن المنطقة الحرة بمدينة الإسماعيلية تضم استثمارات هندية كبيرة فى الملابس الجاهزة، وهى مجموعة شركة فيلوستى التى تمتلك مصانع لها بالإسماعيلية وبورسعيد باستثمارات 100 مليون دولار موفرة 21 ألف فرصة عمل بجانب شركة إمبى إنترناشيول باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

وأكد باهيد أن حجم التجارة بين مصر والهند وصل إلى 3.23 مليار دولار، خلال العام الماضى، مقابل 5.5 مليار دولار فى 2013، مرجعا ذلك إلى تباطئ النمو فى الاقتصاد العالمى، متوقعا ارتفاع حجم التجارة مرة أخرى.

وأوضح أن الهند تسعى إلى تقليل الفجوة فى الميزان التجارى بين مصر والهند، من خلال خلق فرص استثمار واعدة بين أعضاء الغرفة والمستثمرين بالهند، قائلا إن هناك 400 شركة هندية تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، موضحا أن هناك شركة “لافا” الهندية تسعى لإرساء مكتب تجارى مع مصر لتصنيع الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن %60 من الصادرات المصرية إلى الهند تتضمن منتجات بترولية وفوسفات صخرى المستخدم فى الأسمدة والقطن بجانب بعض الخضروات والفواكهة، مقابل واردات هندية تتضمن الأدوية والكيماويات وبذور الأقطان وقطع الغيار.

وأشار إلى أنه جاء إلى الغرفة التجارية لتبادل الخبرات والوقوف على الفرص الاستثمارية والتصديرية بمحافظة الإسماعيلية، استغلالا لنقاط الجذب للاستثمار بمصر وعلى رأسها التصدير بدون رسوم جمركية والاتفاقيات الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبى ودول الكوميسا والكويز ومشروعات محور قناة السويس، بجانب الاستفادة من زيادة حجم إنتاج الاقطان فى مصر بنسبة %20 خلال العام الجارى مما سيحقق زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والهند.

وقال المسؤول الهندى إن هناك تعاونا كبيرا بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والحكومة المصرية ممثلة فى تحديث البرمجيات فى البنك المركزى، وإنارة القرى فى محافظتى مطروح وأسوان بالطاقة الشمسية، مضيفا أن الاستثمارات الهندية تعمل فى العديد من القطاعات خاصة السيارات والكيماويات والبلاستيك وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويصل عددها إلى 50 شركة تشمل 25 شركة بتمويل مصرى هندى مشترك و25 شركة هندية بتمويلات هندية خالصة، وعلى رأسها شركتا فلوستى وأمبى للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والتى تستفيدان من اتفاقية الكويز.

وأوضح أن الاستثمار المصرى له تواجد بارز فى الهند من خلال استثمارات شركة السويدى للكابلات بقيمة 60 مليون دولار بجانب شركة كابسى للدهانات بقيمة 20 مليون دولار.

وأكد أكرم الشافعى، رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تضم 45 ألف عضو، وأنه تم توقيع 3 اتفاقيات توأمة بين الغرف التجارية فى هولندا وقبرص والمغرب، مستعرضا المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها محور قناة السويس، بجانب عرض الفرص التصديرية، خاصة الخضروات والفواكة المميزة للمحافظة، ومناقشة كيفية فتح أبواب الاستثمار داخل الهند من قبل المستثمرين بالغرفة.

وتقدم الدكتور جمعة رزق، رئيس شعبة الصيدليات، بطلب إلى الممثل التجارى للسفارة الهندية، لكيفية الاستفادة من الخبرة الهندية فى زراعة النباتات الطبية والعطرية واستخراج المواد الخام الأساسية والمواد المضافة اللازمة للتصنيع الدوائى، وتطبيقها فى مصر.

وقال رزق إن مصر تستورد أكثر من %90 من المواد الخام من الخارج رغم توفير الأراضى المصرية فى سيناء وأسيوط وجنوب مصر والمناسبة من حيث درجات الملوحة لتلك الزراعات، ما يحفظ الأمن القومى الدوائى المصرى وتحويل مصر من دولة مستوردة للمواد الخام إلى دولة مصدرة.