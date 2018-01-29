280 مليون جنيه أرباح صندوق حماية المستثمر في 2017

يستهدف 300 مليون جنيه العام الحالي منى عبدالباري حقق صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية إجمالي أرباح بنحو 280 مليون جنيه، وذلك من خلال استثمار أصول الصندوق في الأدوات المالية المنخفضة المخاطر مثل السندات وأذون الخزانة. وقالت مصادر لـ"المال"…

يستهدف 300 مليون جنيه العام الحالي





منى عبدالباري

حقق صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية إجمالي أرباح بنحو 280 مليون جنيه، وذلك من خلال استثمار أصول الصندوق في الأدوات المالية المنخفضة المخاطر مثل السندات وأذون الخزانة.

وقالت مصادر لـ”المال” إن إجمالي الربح المحقق العام الماضي يزيد على المستهدفات التي كانت موضوعة سابقا بنحو 15%، وبنسبة 19% على إجمالي أرباح 2016 البالغة 235 مليون جنيه.

وأوضحت أن صندوق حماية المستثمر يستهدف أرباحا قيمتها 300 مليون جنيه للعام 2018، وذلك مع الالتزام بتوجيه الاستثمارات للأدوات المالية الأكثر تحوطا، وذات درجة المخاطرة المنخفضة نسبيا كأذون الخزانة والسندات الحكومية، وفقا للنظام الأساسي للصندوق.

وأشارت إلى أن حجم استثمارات الصندوق في هذه الأوعية يبلغ حاليا نحو 1.9 مليار جنيه تقريبا، كما يستثمر حوالي 150 مليون جنيه في شهادات استثمار قناة السويس.

وحقق صندوق حماية المستثمر صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قيمتها 157 مليون جنيه بعد سداد الضرائب المستحقة، مقارنة بـ56 مليونًا في الفترة المماثلة من العام السابق.

وحول ما نشرته “المال” سابقا من أن شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لديها أموال مستحقة لدى الصندوق بقيمة 14 مليون جنيه، متبقية من إجمالى قيمة الدعم عن العام الماضى والبالغ 18 مليون جنيه والمخصص لتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، قالت المصادر: “إن التعديل الذي أُجري على لائحة النظام الأساسى فى يونيو 2016 يتيح لإدارة الصندوق إمكانية استخدام جزء من أمواله بما لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسمرة، وبناء على هذا التعديل فإن الصندوق سيستخدم هذه الأموال في تطوير البنية التكنولوجية للشركات إذا ما ثبتت حاجتها لذلك”.

ويوجد نحو 150 شركة سمسرة تعمل بالسوق المحلية، تساهم 60 شركة من بينها فى %80 من إيرادات الصندوق عبر اشتراكاتها.