280 جنيهًا للكيلو على الأقل.. أسعار اللحوم البلدية والمبردة اليوم السبت 2-12-2023

تفاوتت أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز في أسواق اليوم السبت 2-12-2023 لتتأرجح القطعيات البلدية بين 280 إلى 300 جنيه في محال الجزارة في الهيبر ماركت والسلاسل الغذائية بين 360 و520 جنيها، والمفروم 350 جنيها، والكبدة 350 و 370 جنيها، والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 و260 جنيها والكبدة 210 جنيهات والبرجر والسجق والكفتة 220 جنيها والحواوشي 150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار بأن سعر كيلو الماعز واللحوم الجملي 260 جنيها و 300 جنيها للكيلو والسجق والبرجر و الكفتة البلدية 150 و320 جنيها حسب الجودة.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات مستقرة، وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهيبر ماركت بين 320 و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320جنيها .

وأفاد التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 110 جنيهات في المحال التجارية و 160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة .

وأوضح التجار أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية .

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 240 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 220 جنيها و اللحوم السوداني 220 جنيها .

وأكد التجار أن السجق المجمد البرازيلي ب 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها و اللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم الكندوز : 280 و 300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البلدي: 150 إلي 320 جنيها

أسعار اللحوم السوادنية: 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد: 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي: 250 إلى 300 جنيه

اسعار الكبدة المستوردة :110 جنيهات