28.1 % زيادة فى صافى أرباح المصرية من حصتها بفودافون‎

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، عن زيادة إيرادات وحدة أعمال النواقل الدولية ( الكابلات البحرية ) خلال العام الماضى بنسبة 52 % لتسجل 4.868 مليار جنيه، مقابل 3.203 مليار فى 2016.

وارتفعت عوائد وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى ( المكالمات الدولية ” بنسبة 72 % لتسجل 1.942 مليار جنيه فى 2017 مقابل 1.126 مليار خلال العام الماضى .

على صعيد آخر، ارتفع صافى ربح المصرية للاتصالات من حصتها البالغة 45 % فى فودافون مصر من 4.397 مليار جنيه فى 2016 إلى 5.631 مليار جنيه، بنسبة زيادة 28.1 % .

وبلغ عدد عملاء فودافون مصر حتى ديسمبر 2017 نحو 44.82 مليون عميل، مقابل 39.622 مليون فى 2016.

يذكر أن الشركة حققت إيرادات مجمعة عن العام الماضى بقيمة 18.6 مليار جنيه، بزيادة 33% عن العام الماضي 2016، وزيادة 13 % بعد تحييد أثر فروق العملة، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ٥٫٢ مليار جنيه، بزيادة 36% عن العام الماضي، بنسبة هامش ربح 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب ٣٫٢ مليار جنيه، مقارنة بــ ٢٫٧ مليار جنيه عن عام 2016 بما يعكس نسبة نمو 18% بنسبة هامش ربح 17%.

