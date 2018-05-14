28 مليون جنيه أرباح ابن سينا فارما فى الربع الأول

رجب عزالدين أظهرت نتائج أعمال شركة ابن سينا فارما ارتفاع صافى أرباحها إلى 27.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 46.3% مقارنة بالفترة المقارنة من 2017. وارتفعت ايرادات الشركة إلى 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية…



رجب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة ابن سينا فارما ارتفاع صافى أرباحها إلى 27.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 46.3% مقارنة بالفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية 31 مارس 2018 بمعدل نمو سنوى 51.1% مقارنة بالفترة المقارنة من 2017.

وقال عمر عبد الجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى المشارك للشركة إن تلك النتائج القوية تعزز موقف الشركة وتعزز من تفاؤلنا بتحقيق نتائج قياسية خلال العام الحالى .

وأضاف عمر فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة استطاعت التغلب على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية الصعبة التى تمر بالبلاد وذلك من خلال التوسع والاستخدام الأمثل لشبكة التوزيع الكبيرة التى تمتلكها الشبكة اضافة إلى زيادة عدد الأصناف التى تفوم الشركة بتوزيعها من خلال الاتفاقيات الجديدة مع شركات الأدوية العالمية .