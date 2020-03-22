28 مليار جنيه زيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري

حقق صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى زيادة قدرها 28 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى؛ لتصل إلى 375 مليار جنيه، مقابل 347 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وارتفعت صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 304 مليارات جنيه بنهاية يناير مقابل 270 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

الأصول لدى البنوك تتراجع

فيما تراجعت الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 70 مليار جنيه بنهاية يناير 2019، مقابل 77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

25.5 مليار جنيه تراجعًا فى المركز المالي للبنوك

وفقد المركز المالي للبنوك نحو25.5 مليار جنيه خلال يناير الماضي، ليسجل تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 5.831 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وكان “المركزى” قد كشف عن انخفاض استثمارات البنوك فى الأذون بنحو 62.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2020، وفقًا لتقارير البنك المركزى.

وهبطت استثمارات البنوك فى الأذون بنحو 33.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، لتسجل 614.39 مليار جنيه، وكان قد فقدت نحو 29.8 مليار جنيه في يناير السابق عليه.

وجاء الانخفاض بقيادة بنوك القطاع العام التي خفضت استثماراتها بنحو 24.7 مليار جنيه، لتصل إلى 240.6 مليار جنيه في فبراير مقابل 265.33 مليار جنيه في يناير.