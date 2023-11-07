28 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم في مصر خلال 8 أشهر

ارتفع إجمالي حجم نشاط التخصيم بنسبة 53.1% في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ليصل إلى 28.005 مليار جنيه، مقارنة مع 18.293 مليار في نفس الفترة من 2022.

وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية ارتفاع إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع إلى 17.354 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 11.471 مليار بالفترة المقارنة، بنمو 51.3%.

وذكر التقرير ارتفاع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 56.1% إلى 10.650 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 6.821 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

كما صعد إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر أغسطس بنسبة 18.4% إلى 3.676 مليار جنيه مقابل 3.104 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

كما زاد حجم الأرصدة المدينة بنهاية أغسطس إلى 16.961 مليار جنيه مقابل 12.796 مليار الشهر المقارن العام الماضي، بارتفاع 32.5%، ووصل عدد الشركات المحلية إلى 578 شركة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 501 بالفترة المقارنة العام الماضي.