28 فبرايــر أخر موعد للمنحة الكورية لنيل الماجستير والدكتوراة

المال - خاص: تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً من مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، د.حسام الملاحى، حول برنامج منح الحكومة الكورية، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، للطلبة المصريين للعام 2018. أشـــار التقرير إلى أن باب التقدم لهذه

المال – خاص:

تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً من مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، د.حسام الملاحى، حول برنامج منح الحكومة الكورية، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، للطلبة المصريين للعام 2018.

أشـــار التقرير إلى أن باب التقدم لهذه المنح بـــدأ اعتباراً مـــن 7 حتى 28 فبرايــر الجارى، وسيتم إعـلان النتائج نهاية مارس.

كما أشار إلي أن التقدم للحصول على تلك المنح يتــــم عن طريق التقدم للمركــز الثقافي الكـــــوري بالقاهــــرة، فــي 8 شارع بولس حنا الدقي، خــــلال فــــترة الإعـــلان، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى http://www.studyinkorea.go.kr

ولا تتحمل الإدارة العامة للبعثات أى نفقات لتلك المنح.