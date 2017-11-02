28 سفينة حاويات وبضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع، فيما غادر 7 سفن حاويات و 7 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 14 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع، فيما غادر 7 سفن حاويات و 7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 14 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2474، وفي الثالثة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2460، بحمولة إجمالية 2626 طن قمح، في حين غادر 92 سيارة بحمولة 4651 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156410 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 56430 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أن جار حاليا بساحة الميناء النهرى تحميل قطار سكة حديد بخام السكر تمهيدا لنقله خارج الميناء.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من شملت 9160 طن يوريا و 2550 طن فوسفات.