28 سفينة تصل وتغادر موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد وصول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 7 وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنيه لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.