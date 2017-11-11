28 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم السبت

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول…

أماني العزازي:



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

كما سجل الميناء أيضا مغادرة سفينة بضائع وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع العامة كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.