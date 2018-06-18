28 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد

أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة YM NEPTUNE والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 120 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 6400 طن صودا كاوية.
ويتواجد على الأرصفة سفينتان.
وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من والى الميناء.