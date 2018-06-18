نقل وملاحة

28 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة. ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب دخول سفينتين