نقل وملاحة

28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 ومن المنتظر دخول 2 سفينة.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب دخول 2 سفينة وخروج 2 سف