28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 28 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى MALAGA وجنسيتها مولدفيا والتى يبلغ طولها 82 مترا والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ 3720 طن رخام، ويتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة.
وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من والى الميناء.