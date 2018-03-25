28 تغطية جديدة لفتح شهية العملاء

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:تستعد 9 شركات لطرح 28 تغطية تأمينية جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فى خطوة استباقية تستهدف فتح شهية العملاء، بطرح المنتجات التى تلبى احتياجاتهم وتغطى مخاطرهم.وتستحوذ شركة «مصر للتأمين تكافل» على نصيب الأسد من التغطيات الجديدة، بإجمالى

ماهر أبوالفضل – مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:

تستعد 9 شركات لطرح 28 تغطية تأمينية جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فى خطوة استباقية تستهدف فتح شهية العملاء، بطرح المنتجات التى تلبى احتياجاتهم وتغطى مخاطرهم.

وتستحوذ شركة «مصر للتأمين تكافل» على نصيب الأسد من التغطيات الجديدة، بإجمالى 10 منتجات، تليها «رويال»، والتى ستنافس بـ4 تغطيات، ومثلها فى «مصر لتأمينات الحياة».

فى المقابل ستطرح شركة «اللبنانية السويسرية» ثلاثة منتجات جديدة، خلال الشهور المقبلة، وستنافس شركتا المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، و«المصرية الإماراتية تكافل» بوثيقتين جديدتين لكل منهما، الأولى تستهدف عملاء الممتلكات، والثانية تستهدف عملاء الحياة.

أما شركتا «المصرية» ممتلكات و«gig» لتأمينات الحياة، فاكتفتا بطرح منتج واحد، وكلتاهما تعمل بنظام التكافلى.