28 ألف صاحب مخبز يرفضون آلية الدعم الجديدة

- عبدالرحمن: تكلفة الإنتاج يجب أن تكون 200 جنيه بدلاً من 180محمد مجديتعقد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا عاجلًا، اليوم السبت، بشأن بحث المنظومة الجديدة للخبز المدعم المزمع تطبيقها، والتي قوبلت برفض كبير من رؤساء الشعب بالمحافظات.وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير ا

– عبدالرحمن: تكلفة الإنتاج يجب أن تكون 200 جنيه بدلاً من 180



محمد مجدي

تعقد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا عاجلًا، اليوم السبت، بشأن بحث المنظومة الجديدة للخبز المدعم المزمع تطبيقها، والتي قوبلت برفض كبير من رؤساء الشعب بالمحافظات.

وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة، ورئيس الشعبة النوعية بالغرفة التجارية في المنيا، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن ما يقرب من 28 ألف صاحب مخبز يرفضون دفع قيمة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، قبل حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة تولى الدكتور باسم عودة رئاسة الوزارة.

كان وزير التموين قال صباح اليوم خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين، إن النظام الجديد لمنظومة الخبز، تلزم المطاحن والمخابز بدفع قيمة كل من القمح والدقيق، على أن يحصلوا علي قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف عمر، أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم لكل جوال 100 كيلو، وتم الاتفاق عليها من وزارة التموين، لن تكون مرضية بعد ما تم الإعلان عنه بشأن دفع القيمة قبل الإنتاج، لذا يجب أن تزيد التكلفة إلى 200 جنيه.

يشار إلى أن المنظومة الجديدة، تضمنت تحرير سعر طن القمح، وطن الدقيق المدعم، وتم ربطه بالسعر العالمي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم لكل جوال 100 كيلو، لتصبح 180 جنيهاً بدلاً من 122، في حين تري الشعبة العامة للمخابز أن التكلفة الحقيقية لا تقل عن 200 جنيه.

وفي سياق متصل، أصدر وزير التموين، اليوم تعليمات إلى مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مشيراً إلى أن أسعار الخبز ثابته دون تعديل، وهي 5 قروش للرغيف الواحد، كما أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، حسب قول بيان الوزارة أمس.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي -مساء اليوم السبت- بين وزير التموين وأصحاب المخابز والمطاحن بوزارة التموين للإعلان عن المنظومة الجديدة للخبز المدعم.