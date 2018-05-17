28 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بطيبة الجديدة

محمود زكيقال المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع 10 محال تجارية بالمدينة، من أصل 13 تم طرحهم بالمزاد العلني الذي أقيم اليوم الخميس.وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحاته لـ"المال"، أن سعر المتر تراوح بين 22 ألفًا إلى 28 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة بلغت نسب

محمود زكي

قال المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع 10 محال تجارية بالمدينة، من أصل 13 تم طرحهم بالمزاد العلني الذي أقيم اليوم الخميس.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحاته لـ”المال”، أن سعر المتر تراوح بين 22 ألفًا إلى 28 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة بلغت نسبتها 100%، مقارنة بآخر مزاد تم تنفيذه، حيث تراوحت أسعاره بين 11500 إلى 14000 جنيه، منذ أكثر من 7 أشهر.

وأوضح أن الجهاز نجح في بيع 5 وحدات إدارية في نفس المزاد، وذلك بمساحات ثابتة والتي بلغت 63 متر مربع.

وأكد أن أسعار المتر الإداري للوحدات تراوح بين 3600 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة بلغت 100% عن آخر مزاد تم طرح فيه وحدات إدارية بالمدينة.

وأوضح أن رئيس الجهاز أن الزيادة في سعر المتر ترجع المشروعات الخدمية التي ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى التخطيط لتكون عاصمة محافظة الأقصر، من خلال نقل ديوان عام المحافظة إليها.

وأضاف أن الجهاز انتهى من تنفيذ أربع مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه وتم تنفيذ محطتي رفع للصرف الصحي للمنطقة السياحية والصناعية، بتكلفة تتجاوز 97.4 مليون جنيه، وقامت بتنفيذها شركة رولان للإنشاءات.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب في اليوم، بتكلفة تتجاوز 33.6 مليون جنيه، وكذلك فإن الجهاز انتهى من تنفيذ محطة الرفع الفرعية وخط الطرد لمنطقة الإسكان الاجتماعي بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال مرافق مياة الشرب لمنطقة 480 فدانًا، بتكلفة 59 مليون جنيه، والتي قامت بتنفيذها شركة أطلس العامة.