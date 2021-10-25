اقتصاد وأسواق

278 مليون دولار صادرات الحاصلات المصرية إلى السعودية

خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى
أحمد اللاهوني 7:24 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21 7:24 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية 630 ألف طن بقيمة 278 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى.

جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

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وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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