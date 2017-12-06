278 مليون جنيه زيادة في التمويلات العقارية للوحدات السكنية

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية الموجه للاستخدامات السكنية بقيمة 918.5 مليون جنيه وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي مقارنة بـ 640.4 مليون في نفس الفترة من العام الماضي 2016. وأضاف أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت حوالي 43.

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع حجم التمويلات العقارية الموجه للاستخدامات السكنية بقيمة 918.5 مليون جنيه وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي مقارنة بـ 640.4 مليون في نفس الفترة من العام الماضي 2016.



وأضاف أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت حوالي 43.4% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.



وأشار التقرير أن اجمالى التمويلات للوحدات المستخدمة في الأغراض السكنية بلغت 79.7% في الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية اكتوبربنفس العام مقابل 94.6% لنفس الفترة في العام الماضي..



كما كشف التقرير عن زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات العقارية غير السكنية بنسبة 20.3% مقابل 5.4% في نفس الفترتين السابقتين.

وأضاف أن حجم التمويلات الموجه للقطاعغير السكني في تلك الفترة من عام 2017 بلغ حوالي 234.4 مليون جنيه مقابل 36.6 مليون خلال تلك الفترة من العام الماضي 2016.

ولفت إلى زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بداية من شهر يناير من العام الحالي إلى شهر اكتوبر الماضي بقيمة 475.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى أكتوبر هذا العام 2017 بلغ حوالي 1.15 مليار مقابل 676.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2016.