276 مليون جنيه إيرادات شركة أوتو جميل من فورد كوجا

أحمد شوقيبلغت إيرادات شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" -وكيل فورد- من سيارتها كوجا، 276 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن كوجا باعت 428 وحدة خلال النصف الأول من العام، بمتوسط سعر 644.5 ألف جنيه للسيارة.وتوضح البيانات أن السيارة شهدت ن

أحمد شوقي

بلغت إيرادات شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” -وكيل فورد- من سيارتها كوجا، 276 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فإن كوجا باعت 428 وحدة خلال النصف الأول من العام، بمتوسط سعر 644.5 ألف جنيه للسيارة.

وتوضح البيانات أن السيارة شهدت نموًا كبيرًا في الطلب عليها وارتفع من 283 وحدة فقط، خلال النصف الأول من 2017 إلى 428 وحدة بالفترة المناظرة من العام الحالي، بارتفاع قدره 145 سيارة بنسبة نمو 51.2%.

واقتربت أرقام الشهور الستة الأولى من 2018 مع الأرقام الإجمالية المسجلة، خلال العام الماضي، والتي بلغت 543 وحدة.

وتمثل مبيعات كوجا 0.8% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي البالغة 57.4 ألف وحدة، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، واستحوذت السيارة على 3.6% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي.

وتمثل كوجا نحو 31.6% من مبيعات فورد بقطاع الملاكي، والبالغة 1354 وحدة.