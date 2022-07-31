27539 طالبا بالإعدادية يؤدون امتحانات الدور الثانى أمام 111 لجنة بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بامتحان مادتي اللغة العربية والخط ، والتربية الدينية .

وقالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بلغ ( 27539 ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 111) لجنة بالإدارات التعليمية الثماني .



وفي هذا الصدد أصدرت وكيل المديرية تعليماتها لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ، والتباعد الاجتماعي الآمن و ارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين ، حيث شددت “فتحي” على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية .



في سياق متصل، أكدت وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم 4 أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة .