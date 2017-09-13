270 فدانًا زيادة فى مساحة القطن المزروعة بالثغر

❐ بدء انفراجة فى مبنى قصر القطن بعد توقف 30 عامًا المال – خاص أكد الدكتور مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، حدوث زيادة كبيرة فى المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام، تقدر بنحو %40 تمثل نجو 270 فدانًا مقارنة…

❐ بدء انفراجة فى مبنى قصر القطن بعد توقف 30 عامًا

المال – خاص

أكد الدكتور مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، حدوث زيادة كبيرة فى المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام، تقدر بنحو %40 تمثل نجو 270 فدانًا مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف لـ «المال» أن إجمالى المساحة التى تمت زراعتها هذا العام من القطن الذى يعد أحد المحاصيل الصيفية المهمة تبلغ 960 فدانا، فى الوقت الذى كانت فيه العام الماضى 690 فدانا فقط.

يشار إلى أن زراعة القطن تكون عادة فى منطقتى العامرية وبرج العرب غرب المحافظة، والتى تعتبر من الزراعات الأساسية فى المحافظة فى شهور الصيف.

ومن المقرر أن يبدأ موسم حصاد القطن فى المحافظة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر.

فى سياق منفصل، أوضح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الجارى، بلغ 60 ألف فدان.

وأضاف البخشوان، أن هذة المساحة تزيد على المستهدف زراعته هذا العام، والتى كانت تدور حول 54 ألف فدان المحاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الماضى، بلغ 50 ألف فدان وتتركز مناطق زراعة المحصول، بالإسكندرية غرب المحافظة، بمناطق العامرية وبرج العرب.

فى سياق متصل توصلت الجهات المعنية إلى حل مشكلة «قصر القطن» الواقع بمنطقة المنشية بالاسكندرية، وذلك من خلال مذكرة رسمية أعدتها إدارة التحكيم بوزارة العدل، أرسلتها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أوصت فيها ببيع القصر إلى الدائنين.

والدائنون لقصر القطن هم «وزارة المالية» التى تستحق 58 مليون دولار و«7 بنوك دائنة» مستحقاتها 14 مليون دولار، كانت قد قدمت كقرض لاستكمال إنشاء المبنى، ومن الدائنين أيضا شركة المقاولات التى قامت بتنفيذه ولم تحصل على باقى مستحقاتها البالغة 12٫7 مليون دولار، إضافة إلى أتعاب استشارى المشروع البالغة 3.1 مليون دولار ليصل إجمالى المديونية إلى 86٫5 مليون دولار.

يذكر أنه فى عام 1979، وعلى مساحة 43 ألف متر تم انشاء مبنى قصر القطن على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 25 طابقاً، كان مقررا له أن يكون بورصة عالمية لتجميع القطن من الشركات وتصديره للخارج، لكن بعد خروج مصر من النادى الدولى للقطن طويل التيلة نتيجة إهمال زراعته، وتعدد مشاكله، تُرك القصر دون أن يتم تشطيبه نهائياً، وظل مهملاً حتى الآن فيما عدا بعض الادوار التى تم تأجيرها للجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية «جامعة سنجور».