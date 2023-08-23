270 جنيها للكندوز بالمنافذ.. أسعار اللحوم اليوم

واصلت أسعار اللحوم القائمة والمجمدة والمشفية اليوم الأربعاء 23-8-2023 وتراوحت أسعار اللحوم الجاموسي والكندوز بين 280 جنيها و350 جنيها للكيلو بمحلات الجزارة والكيلو القائم 130 جنيها، والمستورد المجمد 200 جنيه و والمفروم السوداني 150 جنيها حسب الجودة.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم البلدي يتدرج بين 230 و 270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية وبين 280 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة والسلاسل التجارية والمفروم البلدي 275 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي أو السجق والمفروم 250 و280 جنيها والبرجر الكندوز 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل لـ350 جنيها في محالات الجزارة والضاني البرقي والرحماني 380 جنيها والبلدي 280 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 200-220 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “الحية ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و120جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم الحية

وقال التجار إلي إن سعر كيلو القاءم لـ” الجاموسة اللحم” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم “المكعبات الكندوز” : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي و الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها