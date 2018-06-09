27.6 مليار جنيه خسائر رأسمال البورصة السوقي في أسبوع

المال - خاص:فقد رأسمال الأسهم السوقي نحو 27.6 مليار جنيه من قيمته الاجمالية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عقب إغلاقه عند مستوى 902.770 مليار جنيه مقارنة بمستوى 902.770 مليار جنيه بنسبة تراجع 3%.وقد خسرت أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 نحو 16.7 مليار جنيه من قيمتها اذ اغلق رأس المال السو

المال – خاص:

فقد رأسمال الأسهم السوقي نحو 27.6 مليار جنيه من قيمته الاجمالية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عقب إغلاقه عند مستوى 902.770 مليار جنيه مقارنة بمستوى 902.770 مليار جنيه بنسبة تراجع 3%.

وقد خسرت أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 نحو 16.7 مليار جنيه من قيمتها اذ اغلق رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي عند مستوى 486.484 مليار جنيه مقارنة بـ 503.197 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.3%.

فيما تراجعت قيمة أسهم مؤشر EGX70 السوقية بنسبة 3.5% لتسجل 196.357 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 203.442 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.