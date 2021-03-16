عقـــارات

27.3 مليار جنيه موازنة «القابضة لمياه الشرب» بالعام المالي الحالى

بعد اعتماد الجمعية العامة برئاسة وزير الإسكان
محمود زكي 7:26 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 7:26 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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انتهت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من اعتماد موازنة الشركة خلال العام المالي الحالي التي بلغت حوالي 27.3 مليار جنيه، وذلك برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان .

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، إن موازنة العام المالي 2020/2021 بلغت حوالي 27.3 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عن سابقتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تقوم بعملية الإنفاق على الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة، وهي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية.

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وأشار رسلان إلى أن الشركة حصلت خلال الفترات الماضية على منح وقروض بقيمة 26.4 مليار جنيه من أغلب الجهات الدولية، سواء البنك الدولي وبنك الإعمار الأوروبي وغيرهما، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها .

وأضاف أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية بهدف التيسير على العملاء، وحوكمة الخدمات التجارية، بعد إطلاق تطبيقات «125» لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى، و«قراءتي» لتسجيل القراءات، و«البوابة التجارية الإلكترونية» لتعاقدات المياه والصرف، و«التحصيل الإلكتروني للفواتير» و«شحن العدادات مسبقة الدفع».

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ووجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، خاصة فى المنشآت والمبانى الحكومية، وإعادة توزيع العمالة، بما يتناسب مع حاجة العمل فى المشروعات الجديدة التى تدخل الخدمة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بالشركة، خاصة فى مجال تحلية مياه البحر .

وأشار رسلان إلى الانتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل عداد المياه مُسبق الدفع، والتأكد من توافق البرنامج مع الشركات المُنتجة للعدادات، وجارٍ حاليًا إجراءات البت الفني لتوريد 570 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وتوريد 27 ألف عداد مسبق الدفع بأقطار كبيرة.

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موضحًا أنه تم توريد وتركيب حوالي 7.5 مليون عداد ميكانيكى منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من 1/2 إلى : 6 بوصات بجميع الشركات التابعة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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