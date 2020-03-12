27 نصيحة من «المرور» لقائدي السيارات.. وناشدتهم الالتزام بالتعليمات (صور)

في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.

ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات، في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.

وبين الإرشادات الصادرة من المرور لقائدي السيارات على الطرق الآتي:



1▪ سلامة الإطارات.

2▪ صلاحية فرامل اليد.

3▪ صلاحية العدادات المختلفة للسيارة، والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الاضاءة – كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

وشددت المرور على قائدي السيارات أن يحرصوا على الآتى:



4▪ إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

5▪ ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.

6▪ ضبط مراة الصالون وكذا المرآة الجانبية.

7▪ ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.

8▪ جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية.

9▪ ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.

10▪ استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية.



وحذرت قائدي السيارات من الآتي:



11▪ استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلي فقد التركيز أثناء قيادة السيارة.

12▪ وضع طفلك امام عجلة القيادة اثناء السير.

13▪ القيادة تحت تاثير المواد المخدرة.

14▪ قيادة سيارتك وانت في حالة إرهاق.

15▪ التخطئ الخاطئ لأنه يعرضك والاخرين لحوادث المرور. 16▪ الإنشغال بغير الطريق.

17▪ الثقة الزائدة في القيادة لان خطا الغير قد يفوق مهاراتك.



وطالبت قائدى السيارات على الطرق تجبن الآتي:



18▪ تجاوز السرعة المقررة قانونا لانها تعرضك والاخرين للخطر.

19▪ تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطئ.

20▪ السير عكس الاتجاه.

21▪ الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور.

22▪ تغيير اتجاه السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك.



ولتفادي الحوادث طالبت قائدي السيارات التزم بالآتي:



23▪ لا تنشغل بغير القيادة.

24▪ عدم التوقف المفاجئ.

25▪ التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك.

26▪ الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية.

27▪ ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.

كانت العامة للمرور، قد قررت صباح اليوم الخميس غلق عدة طرق بسبب انعدام الرؤية ووجود رياح محملة بالأتربة.



وبين الطرق التى قررت المرور إغلاقها: طريق قنا الأقصر، “قنا سوهاج”، و”قنا البحر الأحمر”، و”قنا نجع حمادي”.

وأيضًا طريق الواحات البحرية – الفرافرة، طريق أسيوط – الخارجة، طريق باريس الخارجة بطول 90 كيلو، على أن يعاد فتحها بعد تحسن حالة الطقس.

ووضعت وزارة الداخلية خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.