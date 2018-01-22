27 مشروعاً جديدًا فى رسوة بورسعيد بتكلفة 7 مليارات جنيه

❏ لجنة تبحث موقف 108 مشاريع متعثرة بمساعدة بنكى مصر والأهلى ❏ «سنمار الهندية» سددت ثمن الأرض بالكامل والقضاء ألزم المحافظة بتمليكها لها ❏ مجمع صناعى لشباب المستثمرين يبحث عن التمويل أمانى العزازىأكد المهندس عادل عبدالفتاح، مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد (الرسوة)، أن المن

❏ لجنة تبحث موقف 108 مشاريع متعثرة بمساعدة بنكى مصر والأهلى

❏ «سنمار الهندية» سددت ثمن الأرض بالكامل والقضاء ألزم المحافظة بتمليكها لها

❏ مجمع صناعى لشباب المستثمرين يبحث عن التمويل



أمانى العزازى

أكد المهندس عادل عبدالفتاح، مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد (الرسوة)، أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تستعد لاستقبال 27 مشروعًا عملاقًا برأسمال 7 مليارات جنيه، وتضم المشروعات أنشطة جديدة تضاف للمنطقة لأول مرة، بالإضافة إلى توسعات لمشروعات قائمة بالفعل.

وأضاف أن المشروعات الصناعية تشمل إكسسوارات موبايل، وملابس جاهزة، وتصنيع الإطارات، وصناعة الفوم، والبلاستيك، والمنتجات الطبية، وصناعات معدنية، وتصنيع وتجميد الأسماك، إلى تصنيع وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية، وتقطيع الرخام.

كما تتضمن الصناعات تجميع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع بلدورات خرسانية، وأثاث معدنى، وسجاد ميكانيكي، وعدد يدوية، فضلا عن مواد التعبئة والأكياس.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تقع على مساحة 797,43 فدان، وتخضع لولاية محافظة بورسعيد، ونظرا لزيادة الطلب على الاستثمار فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2004 بإضافة مساحات جديدة للمنطقة الصناعية لتصبح إجمالى المساحة 797.43 فدان.

وحول موقف المشروعات المتعثرة بالمنطقة، أكد عبدالفتاح أن عدد المشروعات الصناعية يبلغ 108 مشاريع بين متوقف ومتعثر، لافتا إلى أنه فى ضوء التكليف الرئاسى ببحث موقف المشروعات المتعثرة تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب تعثر أصحابها تضم عناصر من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية وتحديث الصناعة والرقابة الإدارية.

وقال مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المحافظ اللواء عادل الغضبان يتابع بشكل يومى مع اللجنة موقف المشروعات المتعثرة، وقام بلقاء المستثمرين المتعثرين والتنسيق مع البنكين الأهلى ومصر لتيسير سبل التمويل لمساعدتهم على دفع عجلة الإنتاج.

وأضاف أن اللجنة نجحت فى معالجة مشكلات تعثر 14 مستثمرًا، فيما تبحث اللجنة حاليا موقف 94 آخرين بعضهم متوقف عن الإنتاج بعد قرارات تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار خاصة مع استيراد المواد الخام، والبعض الآخر يعانى من نقص العمالة الفنية.

وأشار عبدالفتاح أن المحافظة بدأت التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإلحاق خريجى المدارس الصناعية والفنية بالمصانع لتلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية.

ولفت إلى أن المحافظ منح المستثمرين المتعثرين من أصحاب المصانع مهلة 6 أشهر تنتهى منتصف العام الحالى لتوفيق أوضاعهم وبدء دورة الإنتاج.

وأشار إلى أن سحب الأرض بما عليها من منشآت وطرحها على مستثمرين آخرين، بعد قيام مديرية الإسكان بتسعير قيمة المنشآت التى أقامها المستثمر على أرض المشروع.

وحول اتجاه أصحاب بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة لتغيير نشاط المصنع أو إضافة أنشطة جديدة، قال إن موقع المشروع هو المعيار الوحيد للموافقة على تحويل النشاط لتحقيق التوازن البيئى فى المنطقة.

وأوضح عبدالفتاح أن المنطقة الصناعية مقسمة وفقا لنوع النشاط، إذ لابد من تجانس المشروعات الموجودة فى مكان واحد كالمشروعات الغذائية، وغير مسموح بإضافة نشاط تصنيعى كيماوى بجواره، ولابد من موافقة البيئة على تغيير أو إضافة نشاط.

وحول شكوى أصحاب المصانع من تأخر المحافظة فى تمليك الأراضى للمستثمرين أصحاب المشروعات، أكد أنه لابد للمستثمر من توافر أربعة شروط أساسية شرطا لتملك الأراضى، وهى رخصة التشغيل، والسجل الصناعى، وسداد ثمن الأرض كاملا، والإنتاج الفعلى للمشروع.

وانتهت المحافظة من تمليك ثلاثة مشروعات بالمنطقه لأصحابها، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تمليك مشروعين آخرين، لافتا إلى أن تأخير إجراءات التمليك تعود لتأخر مجلس الدولة فى مراجعة العقود وردها للمحافظة.

ولفت عبدالفتاح إلى أن المحافظة استحدثت بندا فى عقود تمليك المشروعات الصناعية بالمنطقة ينص على إلزام الطرفين (المحافظة والمستثمر) بما سيسفر عنه مراجعة مجلس الدولة لعقود المشروعات، وذلك حتى نسرع من وتيرة إجراءات تمليك المشروعات بالمنطقة.

وأشار إلى أنه نتيجة لتأخر مجلس الدولة فى مراجعة عقد مصنع سنمار للكيماويات قامت الشركه بتحريك دعوى قضائية ضد المحافظة وصدر حكم نهائى بإلزامنا بالسير فى إجراءات تسجيل العقد لصالح الشركة التى سددت ثمن الأرض المقام عليه مشروعها بالكامل منذ عام 2010.

وحول الموقف التنفيذى لمجموعة 58 مصنعا الذى تَحَمَّل صندوق الجهاز التنفيذى لبورسعيد تكاليف إنشائهم، كشف مدير المنطقة الصناعية عن التشغيل الفعلى لعدد 30 مصنعًا فى الإنتاج والتصدير للخارج، وجارٍ استكمال المرافق والعمالة لعدد من المصانع الأخرى تمهيدا لبدء التشغيل، فيما تم إنذار 4 من أصحاب المشروعات إنذار نهائى، وعند عدم الاستجابة سيتم تصعيد مستثمرين آخرين من قائمة الانتظار.

وأكد عبدالفتاح أن المحافظة بصدد طرح مرحلة ثانية من المجمعات الصناعية لشباب المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر، وتبحث المحافظة حاليا توفير جهة تمويل أسوة بما قام به الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة من تمويل عدد 58 مصنعا للشباب بمقابل انتفاع مناسب.

يذكر أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد من أولى المناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية من خلال النشأة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 542 بتاريخ 1/3/1994 بإنشاء المنطقة الصناعية، وقد كان لموقع بورسعيد الفريد وتجربتها فى مجال الاستثمار الصناعى (المنطقة الحرة العامة) والتى بدأت منذ عام 1975، أثر كبير فى دفع العمل بالمنطقة الصناعية.