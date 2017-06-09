27 طرازًا جديدًا بسعر 500 – 600 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي رصدت "المال"، قائمة بأسعار 27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه، إذ تصدرت القائمة هيونداي توسان بسعر يبدأ من 505 ألف جنيه ويصل إلى 566 ألف جنيه، وتلتها فولكس فاجن باسات بسعر 520 ألف جنيه، ثم بيجو 508 بسعر يبدأ من 520 ألفًا، ويصل حتى 575 ألف ومكيا سبورتاج بواقع 520- 5

أحمد شوقي

رصدت “المال”، قائمة بأسعار 27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه، إذ تصدرت القائمة هيونداي توسان بسعر يبدأ من 505 ألف جنيه ويصل إلى 566 ألف جنيه، وتلتها فولكس فاجن باسات بسعر 520 ألف جنيه، ثم بيجو 508 بسعر يبدأ من 520 ألفًا، ويصل حتى 575 ألف ومكيا سبورتاج بواقع 520- 560 ألف جنيه.

وحلت هيونداي سوناتا بالمركز الخامس بسعر يبدأ من 525 ألف جنيه حتى 585 ألف، ثم ألف روميو جولياتا بواقع 530 ألف جنيه، وفورد كوجا بسعر 530 – 590 ألفًا.

وتذيلت القائمة الفئة الأولى من ميني كانتري مان بواقع 595 ألف جنيه، وسبقتها بي ام دابليو 218I بواقع 590 ألف جنيه، ومرسيدس CLA كوبيه بسعر 585 ألفًا.

ويرصد الجدول التالي قائمة السيارات كاملة:

قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.