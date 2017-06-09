27 طرازًا جديدًا بسعر 500 – 600 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي
رصدت “المال”، قائمة بأسعار 27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه، إذ تصدرت القائمة هيونداي توسان بسعر يبدأ من 505 ألف جنيه ويصل إلى 566 ألف جنيه، وتلتها فولكس فاجن باسات بسعر 520 ألف جنيه، ثم بيجو 508 بسعر يبدأ من 520 ألفًا، ويصل حتى 575 ألف ومكيا سبورتاج بواقع 520- 560 ألف جنيه.
وحلت هيونداي سوناتا بالمركز الخامس بسعر يبدأ من 525 ألف جنيه حتى 585 ألف، ثم ألف روميو جولياتا بواقع 530 ألف جنيه، وفورد كوجا بسعر 530 – 590 ألفًا.
وتذيلت القائمة الفئة الأولى من ميني كانتري مان بواقع 595 ألف جنيه، وسبقتها بي ام دابليو 218I بواقع 590 ألف جنيه، ومرسيدس CLA كوبيه بسعر 585 ألفًا.
ويرصد الجدول التالي قائمة السيارات كاملة:
قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
هيونداي توسان
505- 566
2
فولكس فاجن باسات
520
3
بيجو 508 (فئتان)
520- 575
4
كيا سبورتاج (فئتان)
520- 560
5
هيونداي سوناتا (فئتان)
525- 585
6
ألفا روميو جولياتا Premium
530
7
فورد كوجا (فئتان)
530- 590
8
جيب رينيجيد (فئتان)
530- 570
9
سيات اتيكا Style Plus
540
10
فورد فيوجن (فئتان)
540- 600
11
فورد جراند سي ماكس (هاي لاين)
545
12
تويوتا C-HR (فئتان)
545- 575
13
بي ام دابليو 118i
555
14
مرسيدس B180
555
15
فولكس فاجن جولف (هاي لاين)
559
16
سيتروين DS5 الرياضية
560
17
أوبل إنسيجنيا (الفئة الأعلى)
560
18
مرسيدس CLA 180 (فئتان)
565- 585
19
مرسيدس A200
566
20
أوديA3 (هاتشباك الفئة الأولى)
569
21
ميني كوبر هاتشباك
575
22
سكودا أوكتافيا Elegance
580
23
بي ام دابليو 318i Exclusive
580
24
فولكس فاجن تيجوان basic
585
25
مرسيدس CLA كوبيه
585
26
بي ام دابليو 218i Premium
590
27
ميني كانتري مان (الفئة الأولى)
595