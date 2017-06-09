سيــارات

27 طرازًا جديدًا بسعر 500 – 600 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي رصدت "المال"، قائمة بأسعار 27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه، إذ تصدرت القائمة هيونداي توسان بسعر يبدأ من 505 ألف جنيه ويصل إلى 566 ألف جنيه، وتلتها فولكس فاجن باسات بسعر 520 ألف جنيه، ثم بيجو 508 بسعر يبدأ من 520 ألفًا، ويصل حتى 575 ألف ومكيا سبورتاج بواقع 520- 5
9 يونيو، 2017 9 يونيو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

رصدت “المال”، قائمة بأسعار 27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه، إذ تصدرت القائمة هيونداي توسان بسعر يبدأ من 505 ألف جنيه ويصل إلى 566 ألف جنيه، وتلتها فولكس فاجن باسات بسعر 520 ألف جنيه، ثم بيجو 508 بسعر يبدأ من 520 ألفًا، ويصل حتى 575 ألف ومكيا سبورتاج بواقع 520- 560 ألف جنيه.

وحلت هيونداي سوناتا بالمركز الخامس بسعر يبدأ من 525 ألف جنيه حتى 585 ألف، ثم ألف روميو جولياتا بواقع 530 ألف جنيه، وفورد كوجا بسعر 530 – 590 ألفًا.

وتذيلت القائمة الفئة الأولى من ميني كانتري مان بواقع 595 ألف جنيه، وسبقتها بي ام دابليو 218I بواقع 590 ألف جنيه، ومرسيدس CLA كوبيه بسعر 585 ألفًا.

ويرصد الجدول التالي قائمة السيارات كاملة:

 قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

هيونداي توسان

505- 566

2

فولكس فاجن باسات

520

3

بيجو 508 (فئتان)

520- 575

4

كيا سبورتاج (فئتان)

520- 560

5

هيونداي سوناتا (فئتان)

525- 585

6

ألفا روميو جولياتا Premium

530

7

فورد كوجا (فئتان)

530- 590

8

جيب رينيجيد (فئتان)

530- 570

9

سيات اتيكا Style Plus

540

10

فورد فيوجن (فئتان)

540- 600

11

فورد جراند سي ماكس (هاي لاين)

545

12

تويوتا C-HR (فئتان)

545- 575

13

بي ام دابليو 118i

555

14

مرسيدس B180

555

15

فولكس فاجن جولف (هاي لاين)

559

16

سيتروين DS5 الرياضية

560

17

أوبل إنسيجنيا (الفئة الأعلى)

560

18

مرسيدس CLA 180 (فئتان)

565- 585

19

مرسيدس A200

566

20

أوديA3  (هاتشباك الفئة الأولى)

569

21

ميني كوبر هاتشباك

575

22

سكودا أوكتافيا Elegance

580

23

بي ام دابليو 318i Exclusive

580

24

فولكس فاجن تيجوان basic

585

25

مرسيدس CLA كوبيه

585

26

بي ام دابليو 218i Premium

590

27

ميني كانتري مان (الفئة الأولى)

595

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!