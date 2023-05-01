27 شركة سمسرة تحقق نسبًا صفرية فى تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية أبريل الماضي

حققت حوالي 27 شركة سمسرة نسبًا صفرية على صعيد تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي، فيما كانت الصدارة من نصيب “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 27.2% وتداولات 6 مليارات جنيه.

وعلى صعيد الشركات التي حققت نسبًا صفرية فقد تقدمت القائمة شركة “جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية” وتذيلتها شركة “أرزان”.



تجدر الإشارة إلى أن شركتا “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” و “الأهلى فاروس” هيمنتا على نحو 22% من تنفيذات شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 7 و 6.9 مليار جنيه على التوالي لكل منهما.

وفي المركز الثالث حلت شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.2% ثم “إي إف جي للسمسرة” بنحو 5% ثم شركة “مباشر” بنسبة 3.9% .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد آخر جلسة تداول في أبريل، على تراجع جماعي بعد أن فقدت جميع مكاسبها على مدار الجلسة.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 17667 نقطة، وذلك بعدما تجاوز مستوى 18000 نقطة في بداية التعاملات كأعلى مستوى له منذ 5 سنوات.