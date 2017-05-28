سيــارات

27 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ200 -250 ألف جنيه

أحمد شوقي يعتبر السعر أهم المتغيرات المؤثرة في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لما يسمى بالطرازات الاقتصادية أو الشعبية، لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بـ27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 200 و250 ألف جنيه. وتصدرت شيفروليه أوبترا…

28 مايو، 2017 28 مايو، 2017

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أحمد شوقي

يعتبر السعر أهم المتغيرات المؤثرة في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لما يسمى بالطرازات الاقتصادية أو الشعبية، لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 200 و250 ألف جنيه.

وتصدرت شيفروليه أوبترا القائمة بسعر يتراوح بين 200 و210 آلاف جنيه، وتبعتها النسخة الأوتوماتيك من رينو لوجان بما يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه، ثم فئتان من نيسان صني بسعر يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه ثم سينوفا X25 أوتوماتيك FASHION بسعر 209 آلاف جنيه.

وحلت MG750 بالمرتبة الخامسة بسعر يتراوح بين 210 و234,5 ألف جنيه؛ ثم فيات دوبلو بواقع 215 ألف جنيه ورينو سانديرو بسعر بين 216 و237 ألف، وسيتروين سي إليزيه بواقع 220 ألف جنيه وسوزوكي سويفت درايز وشيري تيجو بنفس السعر، وضمت القائمة 17 طرازًا آخر.

وفيما يلي قائمة بأسعار 27 طرازًا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه. 

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

شيفروليه أوبترا

200-210

2

رينو لوجان أوتوماتيك

205- 239

3

نيسان صني (الفئتان الثانية وسوبر صالون)

206- 216

4

سينوفا X25أوتوماتيك FASHION

209

5

MG750 2016

210- 234,5

6

فيات دوبلو

215

7

رينو سانديرو (فيس ليفت)

216- 237

8

سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك COMFORT

220

9

سوزوكي سويفت درايز

220

10

شيري تيجو

220

11

فيات بونتو أوتوماتيك

220- 240

12

هيونداي إلانترا المحلية

223- 247,5

13

جاك S2

224- 236

14

بيجو 301 مانيوال

225

15

فورد فيستا

225

16

هيونداي جراند i10

228- 244

17

سوزوكي إرتيجيا

230

18

كيا بيكانتو

230- 245

19

هيونداي أكسنت (4 فئات)

240-250

20

رينو سانديروا ستيب واي

241- 245

21

فيات 500 مانيوال

245

22

بروتون برسونا مانيوال 2016

245

23

بروتون جين مانيوال 2016

245

24

ميتسوبيشي لانسر الفئة الأولى

245

25

هيونداي سولاريس (فئتان)

245- 247

26

رينو لودجي مانيوال

249

27

سوزوكي سويفت

250

قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.


وقدمت “المال” في وقت سابق قائمة بالسيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، وأخرى بالطرازات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه، ويمكن الاطلاع عليهما من خلال الرابطين التاليين:


http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=333828

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