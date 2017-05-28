27 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ200 -250 ألف جنيه

أحمد شوقي
يعتبر السعر أهم المتغيرات المؤثرة في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لما يسمى بالطرازات الاقتصادية أو الشعبية، لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 200 و250 ألف جنيه.
وتصدرت شيفروليه أوبترا القائمة بسعر يتراوح بين 200 و210 آلاف جنيه، وتبعتها النسخة الأوتوماتيك من رينو لوجان بما يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه، ثم فئتان من نيسان صني بسعر يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه ثم سينوفا X25 أوتوماتيك FASHION بسعر 209 آلاف جنيه.
وحلت MG750 بالمرتبة الخامسة بسعر يتراوح بين 210 و234,5 ألف جنيه؛ ثم فيات دوبلو بواقع 215 ألف جنيه ورينو سانديرو بسعر بين 216 و237 ألف، وسيتروين سي إليزيه بواقع 220 ألف جنيه وسوزوكي سويفت درايز وشيري تيجو بنفس السعر، وضمت القائمة 17 طرازًا آخر.
وفيما يلي قائمة بأسعار 27 طرازًا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
شيفروليه أوبترا
200-210
2
رينو لوجان أوتوماتيك
205- 239
3
نيسان صني (الفئتان الثانية وسوبر صالون)
206- 216
4
سينوفا X25أوتوماتيك FASHION
209
5
MG750 2016
210- 234,5
6
فيات دوبلو
215
7
رينو سانديرو (فيس ليفت)
216- 237
8
سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك COMFORT
220
9
سوزوكي سويفت درايز
220
10
شيري تيجو
220
11
فيات بونتو أوتوماتيك
220- 240
12
هيونداي إلانترا المحلية
223- 247,5
13
جاك S2
224- 236
14
بيجو 301 مانيوال
225
15
فورد فيستا
225
16
هيونداي جراند i10
228- 244
17
سوزوكي إرتيجيا
230
18
كيا بيكانتو
230- 245
19
هيونداي أكسنت (4 فئات)
240-250
20
رينو سانديروا ستيب واي
241- 245
21
فيات 500 مانيوال
245
22
بروتون برسونا مانيوال 2016
245
23
بروتون جين مانيوال 2016
245
24
ميتسوبيشي لانسر الفئة الأولى
245
25
هيونداي سولاريس (فئتان)
245- 247
26
رينو لودجي مانيوال
249
27
سوزوكي سويفت
250
قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.
وقدمت “المال” في وقت سابق قائمة بالسيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، وأخرى بالطرازات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه، ويمكن الاطلاع عليهما من خلال الرابطين التاليين:
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=333828