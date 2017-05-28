27 سيارة جديدة يمكن اقتناؤها بـ200 -250 ألف جنيه

أحمد شوقي يعتبر السعر أهم المتغيرات المؤثرة في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لما يسمى بالطرازات الاقتصادية أو الشعبية، لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بـ27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 200 و250 ألف جنيه. وتصدرت شيفروليه أوبترا…



أحمد شوقي

يعتبر السعر أهم المتغيرات المؤثرة في القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ خاصة بالنسبة لما يسمى بالطرازات الاقتصادية أو الشعبية، لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ27 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 200 و250 ألف جنيه.

وتصدرت شيفروليه أوبترا القائمة بسعر يتراوح بين 200 و210 آلاف جنيه، وتبعتها النسخة الأوتوماتيك من رينو لوجان بما يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه، ثم فئتان من نيسان صني بسعر يتراوح بين 205 و239 ألف جنيه ثم سينوفا X25 أوتوماتيك FASHION بسعر 209 آلاف جنيه.

وحلت MG750 بالمرتبة الخامسة بسعر يتراوح بين 210 و234,5 ألف جنيه؛ ثم فيات دوبلو بواقع 215 ألف جنيه ورينو سانديرو بسعر بين 216 و237 ألف، وسيتروين سي إليزيه بواقع 220 ألف جنيه وسوزوكي سويفت درايز وشيري تيجو بنفس السعر، وضمت القائمة 17 طرازًا آخر.

وفيما يلي قائمة بأسعار 27 طرازًا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه.

مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 شيفروليه أوبترا 200-210 2 رينو لوجان أوتوماتيك 205- 239 3 نيسان صني (الفئتان الثانية وسوبر صالون) 206- 216 4 سينوفا X25أوتوماتيك FASHION 209 5 MG750 2016 210- 234,5 6 فيات دوبلو 215 7 رينو سانديرو (فيس ليفت) 216- 237 8 سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك COMFORT 220 9 سوزوكي سويفت درايز 220 10 شيري تيجو 220 11 فيات بونتو أوتوماتيك 220- 240 12 هيونداي إلانترا المحلية 223- 247,5 13 جاك S2 224- 236 14 بيجو 301 مانيوال 225 15 فورد فيستا 225 16 هيونداي جراند i10 228- 244 17 سوزوكي إرتيجيا 230 18 كيا بيكانتو 230- 245 19 هيونداي أكسنت (4 فئات) 240-250 20 رينو سانديروا ستيب واي 241- 245 21 فيات 500 مانيوال 245 22 بروتون برسونا مانيوال 2016 245 23 بروتون جين مانيوال 2016 245 24 ميتسوبيشي لانسر الفئة الأولى 245 25 هيونداي سولاريس (فئتان) 245- 247 26 رينو لودجي مانيوال 249 27 سوزوكي سويفت 250

قائمة بأسعار 27 طرازا تتراوح أسعارها بين 200 و250 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.





وقدمت “المال” في وقت سابق قائمة بالسيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه، وأخرى بالطرازات التي تتراوح أسعارها بين 150 و200 ألف جنيه، ويمكن الاطلاع عليهما من خلال الرابطين التاليين:





http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=333828

