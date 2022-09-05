27 سنة داخل أعظم كيان في مصر.. حازم إمام يوّدع الزمالك وجماهيره

أعلن حازم إمام، ظهير أيمن نادي الزمالك، وقائد الفريق، نهاية مشواره مع الزمالك، ورحيله عن الفريق، بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: أنا مش عارف أبدا منين، ولكن أنا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعمني أو انتقدني أنتم في قلبي مهما حدث.

وأضاف: شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك، علي الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها علي مدار ١٤ سنة توجت من خلالها ب١٢ بطولة وكنت أرغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير.

وتابع: شكرًا للاعبين الذي رأيت فيهم إخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم واتمني لهم التوفيق والمزيد من البطولات لاسعاد الجماهير ،شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي علي المجهود الجبار.

وأتم حديثه: أخيرا ٢٧ سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية ستظل في قلبي مهما حدث.

وبدأ حازم إمام مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عام 2008، قبل أن يخرج للإعارة في 2016 مع الاتحاد السكندري، ويعود مرة أخرى.

وتوّج حازم إمام صاحب الـ34 عامًا مع الزمالك بـ12 لقب، بواقع 3 بطولات دوري محلي، 6 كأس مصر، سوبر مصري، كأس الكونفدرالية، كأس السوبر الإفريقي.