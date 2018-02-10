27 سفينة بموانئ بورسعيد.. واستنفار أمنى للجيش والشرطة

أمانى العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغ 27 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.ومن ناحيه أخرى شهد ميناء غرب دخول سفينة وخروج

أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغ 27 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

ومن ناحيه أخرى شهد ميناء غرب دخول سفينة وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 2 ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة،وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من.

من ناحية أخرى يشهد المجرى الملاحى لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، حالة من الاستنفار الأمنى لرجال الجيش الثانى الميدانى والشرطة، تزامنا مع ملاحقة العناصر الإرهابية فى محافظات مصر ضمن العملية الشاملة 2018 التى تقوم القوات المسلحة بتنفيذها.