27 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد.. السبت

أماني العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع خلال 24 ساعة بلغ 27 سفينة.وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل مي

أماني العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع خلال 24 ساعة بلغ 27 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وأكدت أنه تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.