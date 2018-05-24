27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازيأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 27 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومنتظر دخول 3 سفن.من ناحية أخرى سجل م

أمانى العزازي





أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 27 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومنتظر دخول 3 سفن.

من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة بضاعة عامة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة بضاعة عامة.

وجارٍ تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.