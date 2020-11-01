نقل وملاحة

27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الأحد

سفينة حاويات عابرة لقناة السويس
أماني العزازي 1:41 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 1:41 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

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وتعد موانئ شرق وغرب بورسعيد أحد أهم موانئ القطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس على المدخل الشمالي للقناة.

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بقلم أماني العزازي

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