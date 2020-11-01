27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الأحد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وتعد موانئ شرق وغرب بورسعيد أحد أهم موانئ القطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس على المدخل الشمالي للقناة.