نقل وملاحة

27 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفي