27 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد.. اليوم

أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومن المنتظردخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى: السفينة JOHAR LIUIE وجنسيتها سيراليون ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 2619 طن حديد بالميناء.
ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.