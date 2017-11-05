27 % زيادة في أرباح العربية للطيران خلال الربع الثالث من 2017

دعاء محمودأعلنت شركة العربية للطيران عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي مسجلاً ارباح صافية بلغت 376 مليون درهم بزيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 297 مليون درهم.كما سجلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي زيادة بمعدل 4% بواقع

دعاء محمود

أعلنت شركة العربية للطيران عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي مسجلاً ارباح صافية بلغت 376 مليون درهم بزيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 297 مليون درهم.

كما سجلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي زيادة بمعدل 4% بواقع 1.16 مليار درهم مقارنة بـ1.12 مليار درهم خلال فترة المقارنة، كما نقلت الشركة أكثر من 2.33 مليون مسافر علي متن رحلاتها خلال الربع الثالث، بزيادة 3% عن عام 2016 ليصل معدل اشغال المقاعد إلي 81%.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: “تعكس النتائج المالية للربع الثالث الطلب المتزايد على الخدمات التي نقدمها لمسافرينا، وذلك الى جانب الجهود المتواصلة لفريق العمل في اتخاذ المعايير اللازمة للتحكم بالتكاليف والاستمرار في تطبيق استراتيجية النمو الواثقة التي اتخذناها.

وأضاف أنهم سعداء بالنتائج المالية والتشغيلية النوعية التي تسجلها العربية للطيران خلال العام الحالي حيث تأتي هذه النتائج بالرغم من استمرارية الضغوط على هامش الربحية الذي تشهده جميع شركات الطيران العاملة في المنطقة”.

وعن الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري وصلت صافي أرباح الشركة إلي 637 مليون درهم بزيادة 18 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، فيما وصلت الإيرادات خلال نفس الفترة إلي 2.88 مليار درهم.

ونقلت الشركة أكثر من 6.5 مليون مسافر علي متن رحلاتها خلال الأشهر التسعة الأولي فيما وصل معدل الإشغال للمقاعد نسبة 80%.

ولفتت الشركة إلي أنها استلمت 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص 320 خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري، كما أضافت 14 وجهة جديدة من مراكز عملياتها الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر والأردن لتخدم شبكة وجهاتها الحالية أكثر من 130 وجهة حول العالم.

