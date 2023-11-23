27 تحالفاً تستعد للمنافسة على إنشاء 5 محطات شمسية بالساحل الشمالى

يستعد 27 تحالفًا وكيانًا محليًا وأجنبيًا للتقدم بعروضها للمنافسة على المناقصة العالمية لتدشين 5 محطات بنظام المركزات الشمسية «CSP» فى الساحل الشمالي.

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أرجأت تلقى عروض الشركات والتحالفات العالمية، لمناقصة تدشين 5 محطات طاقة شمسية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى لمدة شهر تستمر حتى 27 نوفمبر الحالي.

وأرجعت مصادر مسئولة فى التحالفات المتنافسة -فى تصريحات لـ«المال» – الإرجاء الأخير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكيانات للمنافسة على المناقصة الأكبر حاليًا.

وأوضحت المصادر أن الكيانات المتنافسة اقتربت من تكوين تحالفات مع بعضها، تمهيدًا للتقدم بالعروض إلى «القابضة لكهرباء مصر».

وأشارت إلى أن التحالف تأتى نتيجة عدم وجود خبرات لدى كيانات محلية فى تدشين مثل تلك المشروعات، ما يجبرها على التعاون مع نظيرتها العالمية، خاصة أن تكنولوجيا المركزات الشمسية «CSP» تعد حديثة بالنسبة للسوق المصرية.

وأشارت إلى أن تكنولوجيا المركزات الشمسية «CSP»تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية المركزة لتسخين ملح داخل مواسير ضخمة وتحويلها إلى حرارة تقوم بتشغيل توربينات بخارية لتوليد الكهرباء فى مرحلة لاحقة.

وأضافت أن أبرز الشركات العالمية التى سحبت كراسة شروط المناقصة «أكوا باور» السعودية، و«سكاتك» النرويجية، و«تويوتا» اليابانية، و«انجي» الفرنسية، و«إميا باور» المملوكة لمجموعة «النويس» الإماراتية، و«أكواليا» الإسبانية، إضافة إلى كيان صينى وشركتين أجنبيتين.

فيما تضم قائمة الشركات المحلية كلاً من «مدكور»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«سمارت للحلول الهندسية Ses»، و«حسن علام»، و«إنفينتي»، و«السويدى»، إضافة إلى كيانات أخرى لم تفصح عنها المصادر.

وسيتم استخدام المحطات الخمس فى تحلية مياه البحر، بما يتجاوز 400 ألف متر مربع يوميًا بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، وتعد الأولى من نوعها فى مصر.

وأضافت المصادر أنه سيتم تنفيذ المحطات بنظام الـ«BOO» (البناء والتشغيل والتملك) لمدة 25 عامًا، على أن تشترى وزارة الكهرباء المنتجة بعد ربطها بالشبكة القومية، وبيعها للمستثمرين.

يذكر أن الحكومة نجحت فى تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوميًا، ومن المخطط الوصول بها إلى حوالى 10 ملايين حتى عام 2050.