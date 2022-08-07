27 أغسطس.. نسمة محجوب تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة

تحيي المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى الدورة 30 برئاسة الدكتور مجدي صابر، بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

يذكر أن مهرجان القلعة الدورة 30 يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي أبرزهم نوال الزغبي ومدحت صالح وهشام عباس.

ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن تقدم نسمة باقة متنوعة من أغانيها في الحفل.

