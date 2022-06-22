268.8 مليون جنيه موازنة «الرقابة النووية والإشعاعية» للعام المالي 2023/2022 (مستند)

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2022-2023 والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة أمس الأول الإثنين عن إجمالي مشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2022/2023 ، حيث بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات 268.888 مليون جنيه ، بانخفاض قدره 29.851 مليون جنيه عن اعتمادات العام المالي الجاري ، والتي بلغت 298.7 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات جملة الإيرادات لموازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 10.2 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالی الجديد، بزيادة قدرها 78,000 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالی الجاري ، والتي بلغت 10,195 مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه ، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.

وقدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه ، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.

وفيما يلي صورة من تقرير خطة النواب يوضح موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي الجديد: