268 مليون جنيه صافي أرباح بنك قناة السويس في النصف الأول

حقق بنك قناة السويس، صافي ربح قدره 268 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ241 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2021 بنسبة نمو قدرها 11%.

كما بلغت الزيادة بصافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات نسبة 13% لتصل الى 993 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقارنة ب 878 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2021، متضمنة زيادة إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 46% لتصل إلى 167 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقارنة ب 115 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2021.



ارتفاع اجمالي المركز المالي للبنك، ليصل إلى 64 مليار جنيه مصري مقارنة بـ57 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى 12% مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 11.5% لتصل إلى 56 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقارنة 51 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021.

كما نجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 10% لتصل إلى 25 مليار جنيه مصري في يونيو 2022 مقارنة ب 23 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021.

وسجلت محفظة القروض الشخصية نمو 38% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقارنة ب 1.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021.

كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% لتصل إلى 1.7 مليار مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 مقارنة ب 1.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021.