266 مليار جنيه أجور وتعويضات العاملين في الدولة بالموازنة الجديدة

أحمد اللاهونى:سجلت أجور وتعويضات العاملين فى الدولة بمشروع موازنة العام الجديد نحو 266 مليار جنيه و90 مليونا – بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل 239 مليارا و955 مليونا العام الماضى، بزيادة تقدر بنحو 26 مليارا و 135 مليونا.وذكر البيان المالى للموازنة أن أجور العاملين فى الد

أحمد اللاهونى:

سجلت أجور وتعويضات العاملين فى الدولة بمشروع موازنة العام الجديد نحو 266 مليار جنيه و90 مليونا – بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل 239 مليارا و955 مليونا العام الماضى، بزيادة تقدر بنحو 26 مليارا و 135 مليونا.

وذكر البيان المالى للموازنة أن أجور العاملين فى الدولة تمثل نحو 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، و18.7% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن هناك زيادات متتالية فى اعتمادات الأجور التى تتحملها الموازنة العامة للدولة منذ السنة المالية 1980/1981 إذ سجلت فيها نحو مليار جنيه و452 مليونًا، ثم ارتفعت إلى 7 مليارات و118 مليونا فى 1990/1991، وصعدت إلى 28 مليارا و66 مليونا فى 2000/2001، وسجلت 96 مليارا و271 مليونا فى 2010/2011، وأخيرًا 266 مليارا و90 مليونا فى 2018/2019.

