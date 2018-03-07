260 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار حديد عز

عمر سالمعلمت "المال" أن شركة حديد عز أعلنت عن زيادة أسعارها لحديد التسليح بنحو 260 جنيها للطن بداية من غد الخميس 8 مارس.وكشف أحد التجار فى تصريحات خاصة أن الشركة أرسلت أخطاراً للتجار والوكلاء بزيادة أسعارها بداية من غد ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 12230 جنيها بدلاً من 11970 جنيها خلال فبراير

عمر سالم

علمت “المال” أن شركة حديد عز أعلنت عن زيادة أسعارها لحديد التسليح بنحو 260 جنيها للطن بداية من غد الخميس 8 مارس.

وكشف أحد التجار فى تصريحات خاصة أن الشركة أرسلت أخطاراً للتجار والوكلاء بزيادة أسعارها بداية من غد ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 12230 جنيها بدلاً من 11970 جنيها خلال فبراير الماضى.

وأوضح أن سعر الطن النهائي من المتوقع أن يصل إلى 12.5 جنيه للطن بعد النولون، وذلك بعد قيام كل شركات الحديد بزيادة أسعارها نهاية الأسبوع الماضى، بمتوسط 200 جنيه للطن.

وأشار إلى أن الزيادة تأتي على ارتفاع البيلت إلى 555 دولارا خلال الفترة الماضية.