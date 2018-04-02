اقتصاد وأسواق

26.4 % ارتفاعًا بأسعار الأسمنت.. و19.4% فى الخرسانة الجاهزة

رضوى عبد الرازق  شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة ارتفاعات وصلت إلى 26.4% للأولى، و19.4% للثانية خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء، الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة
9:20 م, الأثنين, 2 أبريل 18 9:20 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رضوى عبد الرازق

 
شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة ارتفاعات وصلت إلى 26.4% للأولى، و19.4% للثانية خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء، الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة خلال مارس:

الأسمنت:

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

50.7 %

26.4%

730

1100

870

طن

بورتلاندى عادى معبأ

12.5%

4 %

1600

1800

1730

طن

ابيض

 

خرسانة جاهزة

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

27.6%

19.4%

580

740

620

م3

خرسانة جهد (250كجم/م3)


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