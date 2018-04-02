26.4 % ارتفاعًا بأسعار الأسمنت.. و19.4% فى الخرسانة الجاهزة

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة ارتفاعات وصلت إلى 26.4% للأولى، و19.4% للثانية خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء، الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة خلال مارس:
الأسمنت:
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
50.7 %
26.4%
730
1100
870
طن
بورتلاندى عادى معبأ
12.5%
4 %
1600
1800
1730
طن
ابيض
خرسانة جاهزة
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
27.6%
19.4%
580
740
620
م3
خرسانة جهد (250كجم/م3)