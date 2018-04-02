اقتصاد وأسواق

26.4 % ارتفاعًا بأسعار الأسمنت.. و19.4% فى الخرسانة الجاهزة

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة ارتفاعات وصلت إلى 26.4% للأولى، و19.4% للثانية خلال مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء، الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة