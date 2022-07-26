26 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة إلى السعودية خلال النصف الأول

زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنحو 23% لتسجل 26 مليون دولار، مقابل 25 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وانخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى أسبانيا خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 “الفترة من يناير إلى يونيو” بنسبة 7% لتسجل 50 مليون دولار، مقابل 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وكشف تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال»، أن قائمة أكبر 15 شركة مصدرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، ضمت اليكس أباريلز للملابس الجاهزة، وتى اند سى، ولوتس، وشركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة، وجيد تكستايل ايجبت، وأوراجلو ايجيبت.

وزادت صادرات القطاع خلال شهر يناير 2022 بنحو 55% لتسجل 205 ملايين دولار مقارنة بـ132 مليونا.

كما صعدت صادرات شهر فبراير 2022 بنسبة 36% لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 139 مليونًا خلال فبراير 2021، بحسب تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة اختص به «المال».