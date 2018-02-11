26 مليار جنيه زيادة في استثمارات البنوك بالأوراق المالية

سيد بدرأعلن البنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية "الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار" بنحو 26 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، لتسجل 1.569 تريليون جنيه مقابل 1.543 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.وأشار في النشرة الإحصائية الشهرية إلى ارتفاع الاستثمارات بالعملة المحل

سيد بدر



أعلن البنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية “الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار” بنحو 26 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، لتسجل 1.569 تريليون جنيه مقابل 1.543 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وأشار في النشرة الإحصائية الشهرية إلى ارتفاع الاستثمارات بالعملة المحلية إلى 1.132 تريليون جنيه، بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية 436.9 مليار جنيه.

واستحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 1.474 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على 556 مليون جنيه، و73.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و20.5 مليار جنيه للعالم الخارجي.