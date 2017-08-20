26 مليار جنيه ارتفاعا بمبالغ التأمين في رويال بعد التعويم

مروة عبد النبي:كشف خالد القليوبى، نائب رئيس قطاع الممتلكات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، أن إجمالى مبالغ التأمين التى دخلت لإدارة الممتلكات بالشركة، بلغت 88 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 62 مليارا بزيادة 26 مليارا وذلك فى أول مؤشرات سنوية بعد تعويم الجنيه، وقيام العديد

مروة عبد النبي:

كشف خالد القليوبى، نائب رئيس قطاع الممتلكات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، أن إجمالى مبالغ التأمين التى دخلت لإدارة الممتلكات بالشركة، بلغت 88 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 62 مليارا بزيادة 26 مليارا وذلك فى أول مؤشرات سنوية بعد تعويم الجنيه، وقيام العديد من العملاء بإعادة تقييم أصولهم مما نتج عنه زيادة مبالغ التأمين والأقساط.

وقال إن إدارة الممتلكات بالشركة حققت منفردة 43 مليون جنيه أقساط تأمينية، حتى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ30 مليون جنيه للعام السابق عليه.

وأوضح أن «رويال» تخطط لجلب 50 مليونا أقساط تأمينية من إدارة الممتلكات بها خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أن نسبة أقساط الممتلكات من إجمالى محفظة الشركة الكلية تصل إلى %10 مرجعا هذا النمو إلى دخول عملاء جدد، بالإضافة إلى إعادة تقييم أسعار الأصول للوثائق السارية، والتى يتم تجديدها طبقا للتغير فى سعر النقد الأجنبى.

وأكد أن إدارة الممتلكات بـ«رويال» سددت تعويضات تقدر بـ10 ملايين جنيه، أبرزها كان عن حدوث تلفيات لأحد مصانع الأسمنت الكبرى، وحادث حريق لإحدى كبريات شركات الأدوية.

ولفت إلى أن أبرز الوثائق التى اعتمدتها هيئة الرقابة المالية لإدارة الممتلكات بـ«رويال» خلال العامين الأخيرين وثيقة مراكز التجميل واللياقة ووثيقة المستشفيات والعيادات ووثيقة تأمين المكاتب الإدارية والهيئات التعليمية، وتأمين المطاعم والمقاهى وتأمين المحال التجارية والمعارض والصيدليات.

وأشار إلى أن هذه الوثائق تغطى الحريق والأخطار المكملة له وكسر الزجاج والحوادث الشخصية للمؤمن له وعماله ونقل النقدية وخيانة الأمانة، والنقل الداخلى وعطل الماكينات وفساد مخزون عنابر التبريد والمعدات الإلكترونية، بالإضافة لفقد الأرباح.

وأوضح أن فرع الحريق تصدر قائمة النمو فى الأقساط بإدارة الممتلكات خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى أن أبرز الفروع الجغرافية بالنسبة لقطاع الممتلكات بالشركة فرع بورسعيدن إذ حقق مليونى جنيه، يليه فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية.

وتوقع وجود نقص فى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى انخفاض أقساط هذا القطاع بل ستمتد هذه الآثار لتشمل تأمين السيارات، نظرا لارتفاع أسعار الوقود وضرائب الترخيص، وكذلك تأثر تأمينات الحياة بالسلب ما لم تقم شركات الحياه بإعادة النظر فى الفوائد الخاصة بمعدلات الاستثمار.