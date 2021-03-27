26 مسؤولا بالولايات المتجدة يدينون العنف ضد الآسيويين في واشنطن

أصدر 26 حاكما أمريكيا بيانا مشتركا يدين العنف ضد الآسيويين في أمريكا والذي شهد تصاعدا منذ تفشي وباء كورونا قبل عام.

وذكر البيان أن “ما يحدث للأمريكيين الآسيويين هو ببساطة أمر غير أمريكي. نحن ندين العنصرية والعنف والكراهية ضد مجتمعات الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ لدينا، ويجب علينا أن نبذل المزيد لحماية ورفع ودعم مجتمعات الأمريكيين الآسيويين.

إدانة العنف ضد الآسيويين

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حادث إطلاق النار في ثلاثة منتجعات صحية يديرها آسيويون في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الجنوبية الأمريكية.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم ست آسيويات، مصرعهم جراء إطلاق النار.

وجاء في البيان أن “الخسارة المأساوية للأحباء في أتلانتا والتي خلفت ثمانية قتلى، من بينهم ستة أمريكيين آسيويين، تعد جزءا من سلسلة طويلة ومؤلمة من أعمال الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين في عموم المجتمع”.

ووقع البيان اثنان من الحكام الجمهوريين و24 من الديمقراطيين، بمن فيهم لورديس ليون غويريرو، حاكم إقليم غوام.

ووفقا لمنظمة “أوقفوا الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ” الاجتماعية غير الربحية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وتقوم بتتبع حوادث العنف ضد الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ، فقد تلقت قرابة 3800 تقرير عن هجوم أو إساءة معاملة ضد أشخاص منحدرين من أصل آسيوي بين مارس 2020 وفبراير 2021

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.